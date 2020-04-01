Уральцев попросили не сжигать сухую траву

1 Апр 2020 2020-04-01T11:28:13+03:00

Неосторожность в обращении с огнем может привести к крупным пожарам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неосторожность в обращении с огнем может привести к крупным пожарам

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Свердловские спасатели МЧС попросили жителей региона не сжигать сухую траву. С наступлением тепла спасатели уже 10 раз выезжали, чтобы потушить пожары, возникшие из-за пала растительности.

- Сухая трава может легко воспламениться от оставленного без присмотра коста, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Наибольшую опасность представляют несанкционированные палы, когда люди целенаправленно поджигают траву, чтобы очистить от нее садовые участки.

Чтобы предотвратить возможные «неосторожные» пожары, спасатели решили напомнить свердловчанам о правилах безопасности:

- не допускать палов травы, удерживать от таких поступков своих близких и соседей;

- скосить и убрать сухую прошлогоднюю траву вокруг своего дома;

- сухую траву складировать в компостных ямах, а мусор вывозить на специально предназначенные для этого площадки и полигоны;

- установить у каждого жилого строения емкость с водой, а домой купить огнетушитель;

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штормовом предупреждении ничего не жечь;

- не разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость - одна из самых частых причин пожаров;

- не выбрасывать из окон машины непотушенные сигареты и спички.

В случае возникновения ЧС сразу же следует звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU