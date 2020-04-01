Уральцев попросили не сжигать сухую траву
Свердловские спасатели МЧС попросили жителей региона не сжигать сухую траву. С наступлением тепла спасатели уже 10 раз выезжали, чтобы потушить пожары, возникшие из-за пала растительности.
- Сухая трава может легко воспламениться от оставленного без присмотра коста, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Наибольшую опасность представляют несанкционированные палы, когда люди целенаправленно поджигают траву, чтобы очистить от нее садовые участки.
Чтобы предотвратить возможные «неосторожные» пожары, спасатели решили напомнить свердловчанам о правилах безопасности:
- не допускать палов травы, удерживать от таких поступков своих близких и соседей;
- скосить и убрать сухую прошлогоднюю траву вокруг своего дома;
- сухую траву складировать в компостных ямах, а мусор вывозить на специально предназначенные для этого площадки и полигоны;
- установить у каждого жилого строения емкость с водой, а домой купить огнетушитель;
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при штормовом предупреждении ничего не жечь;
- не разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость - одна из самых частых причин пожаров;
- не выбрасывать из окон машины непотушенные сигареты и спички.
В случае возникновения ЧС сразу же следует звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU