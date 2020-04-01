«Средство “от всех болезней” тут не работает»: наркологи попросили уральцев перестать лечиться от коронавируса алкоголем

1 Апр 2020 2020-04-01T11:09:33+03:00

Все это может привести к развитию тахикардии и даже остановке сердца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все это может привести к развитию тахикардии и даже остановке сердца

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Свердловские наркотики попросили горожан перестать лечиться от коронавируса народным, алкогольным способом. Все это не на пользу организму: во время болезни идет сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а употребление спиртных напитков в таких случаях может повлиять на ее деятельность и стать одной из причин развития тахикардии или остановки сердца.

- К сожалению, среди жителей России сильно мнение о том, что алкоголь является средством «от всех болезней». Это не работает. Главный нарколог России Евгений Брюн не так давно назвал рассказы о чудодейственных свойствах алкоголя «мифом на грани преступной мысли». И этой действительно так. Поэтому я и мои коллеги настоятельно рекомендуем не заниматься подобным самолечением, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью к специалистам, - рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

А употребление алкоголя вместе с различными лекарствами может привести к печеночной недостаточности и болезни желудка. Так происходит из-за того, что спиртные напитки, смешиваясь с препаратами, не позволяют оказывать им нужного эффекта, а, наоборот, ведут к развитию воспалительных процессов.

Поэтому единственным способом борьбы с коронавирусом, по мнению всех медиков, являются использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и дезинфекции для рук и других поверхностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU