Роспотребнадзор взял пробы с общественного транспорта Екатеринбурга на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T10:50:18+03:00

Результат исследований будет известен уже на этой неделе

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Минувшей ночью специалисты Роспотребнадзора решили проверить, как в Екатеринбурге обрабатывают от коронавируса общественный транспорт: метро, троллейбусы, трамваи и автобусы. Все сотрудники, которые моют транспорт, обеспечены респираторами, защитными костюмами и перчатками. Обрабатываются сидения, поручни лестниц, эскалаторов и двери.

- На всех транспортных предприятиях было увеличено количество уборок и концентрация дезинфицирующего средства «Дез-хлор», - отметили в пресс-службе мэрии. - Все вагоны проходят обработку и днем, после часа пик, и ночью.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы с поручней и поверхностей сидений на споры известных штаммов гриппа, ОРВИ и коронавируса, а также на кишечную палочку и стафилококки. Результаты будут известны уже на этой неделе. Кстати во время ночного рейда властям Екатеринбурга показали два новых отремонтированных состава метро, которые планируют запустить уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU