2020-04-01T11:44:31+03:00
Происшествия

Валялся на полу и не откликался: в Екатеринбурге поймали южанина, который прятал наркотики в хостеле

Молодой человек вел себя неадекватно и очень напугал девушку-администратора
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
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Ранним утром 31 марта силовики получили вызов из хостела, расположенного на улице Якова Свердлова. Испуганная девушка-администратор сообщила прибывшему наряду УВО, что в гардеробной находится молодой человек, уроженец одной из бывших союзных республик, который ведет себя неадекватно: матерится, на замечания не реагирует и валяется на полу.

- Силовики попросили гражданина успокоиться и уточнили, имеются ли при нем запрещенные предметы, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Задержанному оказалось 28 лет. Во время осмотра гардеробной силовики обнаружили на подоконнике два серых свертка с наркотиками. В хостел сразу же приехали медики, однако молодой человек отказался от госпитализации. Тогда его доставили в отделение полиции и завели на него уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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