1 Апр 2020 2020-04-01T10:18:25+03:00

За два месяца медики проверили на коронавирус более 12 тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать ежедневные сводки. По данным на 1 апреля, только за сутки в области проведено 1 374 исследования проб на COVID-19, забранных у тех, у кого для этого были показания. Напомним, это люди, которые недавно вернулись из-за границы, у которых есть симптомы ОРВИ, или которые контактировали с уже зараженными.

- За сутки медики обследовали 1 323 человека. Всего за два месяца, с 1 февраля, было проведено 16 188 исследований проб и обследован 12 571 человек, - рассказали в оперштабе.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. Семь человек уже поправились и были выписаны домой. Все остальные находятся в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU