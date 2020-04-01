2020-04-01T10:14:56+03:00

Сборник лучших подкастов «Радиосериал» на радио "Комсомольская правда"

Вирус обходит стороной не только тех, кто моет руки и носит маску, но и людей с позитивным отношением к жизни
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Подборка лучших и актуальных подкастов на радио "Комсомольская правда"Подборка лучших и актуальных подкастов на радио "Комсомольская правда"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы на карантине – не скучайте, три-четыре! Вирус обходит стороной не только тех, кто моет руки и носит маску, но и людей с позитивным отношением к жизни. Веселых, уверенных, с хорошим настроением. И мы поможем вам это настроение поднять. Развлекайтесь, учитесь, узнавайте новое вместе с лучшими подкастами любимых передач Радио «Комсомольская правда»!

Подборка подкастов - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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