Сборник лучших подкастов «Радиосериал» на радио "Комсомольская правда"
Вирус обходит стороной не только тех, кто моет руки и носит маску, но и людей с позитивным отношением к жизни
Подборка лучших и актуальных подкастов на радио "Комсомольская правда"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы на карантине – не скучайте, три-четыре! Вирус обходит стороной не только тех, кто моет руки и носит маску, но и людей с позитивным отношением к жизни. Веселых, уверенных, с хорошим настроением. И мы поможем вам это настроение поднять. Развлекайтесь, учитесь, узнавайте новое вместе с лучшими подкастами любимых передач Радио «Комсомольская правда»!
Подборка подкастов - по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU