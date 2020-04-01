За ночь в детские лагеря записались 17 тысяч свердловчан

1 Апр 2020 2020-04-01T09:59:53+03:00

Только за первый час система зафиксировала больше 15 тысяч заявлений

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Минувшей ночью, в 00:00, на портале госуслуг стартовала запись в детские загородные и городские лагеря. И на утро 1 апреля, на 8:00, было зафиксировано 17 019 заявлений. В первый час работы системы было подано 15 375 заявлений.

-В 2018 году за это время было подано 8 835 заявлений, а в 2019 году - 17 016, - рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. - Напомним, что предоставление пакета документов для подтверждения заявления, поданного с портала, не потребуется.

Накануне мы писали, что подать заявления теперь можно только онлайн, поскольку в нынешней эпидемиологической обстановке в области отделения ЦМУ и МФЦ работают по предварительной записи.

А прием заявок в загородные детские лагеря продлится до 10 апреля на все смены, а в городские - до 20 апреля на все смены.

ИСТОЧНИК KP.RU