2020-04-01T09:59:53+03:00
Общество

За ночь в детские лагеря записались 17 тысяч свердловчан

Только за первый час система зафиксировала больше 15 тысяч заявлений
Мария Трапезникова
Поделиться:
За ночь в детские лагеря записались 17 тысяч свердловчанЗа ночь в детские лагеря записались 17 тысяч свердловчанФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, в 00:00, на портале госуслуг стартовала запись в детские загородные и городские лагеря. И на утро 1 апреля, на 8:00, было зафиксировано 17 019 заявлений. В первый час работы системы было подано 15 375 заявлений.

-В 2018 году за это время было подано 8 835 заявлений, а в 2019 году - 17 016, - рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. - Напомним, что предоставление пакета документов для подтверждения заявления, поданного с портала, не потребуется.

Накануне мы писали, что подать заявления теперь можно только онлайн, поскольку в нынешней эпидемиологической обстановке в области отделения ЦМУ и МФЦ работают по предварительной записи.

А прием заявок в загородные детские лагеря продлится до 10 апреля на все смены, а в городские - до 20 апреля на все смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области не нашли новых заболевших коронавирусом
Уральцев попросили не сжигать сухую траву
«Средство “от всех болезней” тут не работает»: наркологи попросили уральцев перестать лечиться от коронавируса алкоголем
Роспотребнадзор взял пробы с общественного транспорта Екатеринбурга на коронавирус
Валялся на полу и не откликался: в Екатеринбурге поймали южанина, который прятал наркотики в хостеле
За два месяца медики проверили на коронавирус более 12 тысяч свердловчан
Сборник лучших подкастов «Радиосериал» на радио "Комсомольская правда"
За ночь в детские лагеря записались 17 тысяч свердловчан
Свердловские ВИЧ-позитивные пациенты получают препараты с доставкой на дом
«Синяя кнопка»: екатеринбургский фонд запустил тест на аутизм
Больше доставок для абонентов Tele2 в Екатеринбурге
За сутки полицейские Екатеринбурга поймали четырех пьяных дебоширов
Как в России будут собирать налог на вклады: разъяснение документа
Свердловчане стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Екатеринбуржец ограбил почтальона, который принес пенсию его бабушке
В Екатеринбурге пять домов на несколько дней остались без газа
ГЖИ запустил «горячую линию» на Урале по вопросам работы домов во время коронавируса
Уполномоченный по правам ребенка предложил Екатеринбургу вернуться к «ручному» распределению детей в детсады
Минпромторг назвал новую дату для проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге хотят ввести систему QR-кодов, чтобы следить за жителями во время коронавируса
У главного врача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус, но он продолжил работу