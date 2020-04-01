2020-04-01T09:15:26+03:00
Общество

Больше доставок для абонентов Tele2 в Екатеринбурге

В апреле 2020 года программа лояльности мобильного оператора пополнилась новыми региональными предложениями
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Tele2, любимый оператор мобильной связи, вместе с партнерами программы лояльности «Больше» дарит абонентам бонусы и подарки, которые будет приятно использовать в режиме home-офиса.

Сейчас заказ еды на дом и возможность находиться в уединении со всеми удобствами важны как никогда. Tele2 делает всё, чтобы абоненты получали больше и в этих условиях. В апреле 2020 года программа лояльности мобильного оператора пополнилась новыми региональными предложениями.

При заказе в крупнейшей сети магазинов «Суши Wok» от 700 рублей абоненты Tele2 в Екатеринбурге могут получить в подарок запеченный ролл «Аяши» или вегетарианский мини-WOK. Предложение действует при заказе на сайте СушиWOK. Кроме того, продолжается акция в пиццерии Papa Johns: можно сделать заказ на сайте от 599 рублей и получить пиццу в подарок.

Tele2 продолжает поиск новых интересных предложений для абонентов. Со всеми актуальными офферами вы можете ознакомиться на здесь. Чтобы активировать бонусы, необходимо зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложении, выбрать предложение, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Его нужно предъявить при приобретении услуги.

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