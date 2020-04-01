За сутки полицейские Екатеринбурга поймали четырех пьяных дебоширов
Транспортные полицейские на станции «Екатеринбург-Пассажирский» за минувшие сутки задержали сразу четырех дебоширов, мешавших другим пассажирам в поездах.
Одного из них поймали на электричке «Екатеринбург-Шаля». Житель Первоуральска в последнем вагоне распивал спиртные напитки. Его сняли с поезда и составили на него административный протокол.
Второго не допустили к посадке на поезд «Екатеринбург-Кисловодск» из-за того, что он был пьян. На жителя деревни Новояшево Республики Башкирия также составили административный протокол.
- Еще два пассажира сошли с поезда уже на станции «Екатеринбург-Пассажирский», так как им было отказано в дальнейшем проезде. В отношении одного гражданина составлен административный протокол, потому что он был пьян, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
А второй пассажир был не только пьяным, но еще мешал другим пассажирам спокойно отдыхать.
ИСТОЧНИК KP.RU