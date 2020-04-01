2020-04-01T09:09:41+03:00
Общество

За сутки полицейские Екатеринбурга поймали четырех пьяных дебоширов

Всех их сняли с поездов и электричек на ЖД-вокзале
Мария Трапезникова
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Всех их сняли с поездов и электричек на ЖД-вокзалеВсех их сняли с поездов и электричек на ЖД-вокзалеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Транспортные полицейские на станции «Екатеринбург-Пассажирский» за минувшие сутки задержали сразу четырех дебоширов, мешавших другим пассажирам в поездах.

Одного из них поймали на электричке «Екатеринбург-Шаля». Житель Первоуральска в последнем вагоне распивал спиртные напитки. Его сняли с поезда и составили на него административный протокол.

Второго не допустили к посадке на поезд «Екатеринбург-Кисловодск» из-за того, что он был пьян. На жителя деревни Новояшево Республики Башкирия также составили административный протокол.

- Еще два пассажира сошли с поезда уже на станции «Екатеринбург-Пассажирский», так как им было отказано в дальнейшем проезде. В отношении одного гражданина составлен административный протокол, потому что он был пьян, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

А второй пассажир был не только пьяным, но еще мешал другим пассажирам спокойно отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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