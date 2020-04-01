Как в России будут собирать налог на вклады: разъяснение документа

1 Апр 2020 2020-04-01T08:58:30+03:00

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Опубликован документ, в котором объясняется, как именно будут в России собирать налоги с вкладов миллионеров. С таким предложением на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин. Теперь стало ясно, как именно будет работать новый алгоритм. Разъясняем вместе с «Комсомольской правдой».

КАК ПОСЧИТАЮТ НАЛОГ

За основу расчета берется ключевая ставка Центробанка. Доходы, полученные с миллиона рублей налогом облагать не будут. Сейчас ключевая ставка равняется 6 %, схож показатель по %, сколько в среднем предлагают банки по вкладам.

Например, вклад человека составляет 1,1 миллиона рублей. За год он получит 66 тысяч рублей дохода, из которых 60 тысяч налогом облагаться не будут. Налог возьмут с 6 тысяч, а это всего 780 рублей.

Если сумма вклада больше, то и налог будет расти пропорционально. С пяти миллионов рублей человек заработает за год 300 тысяч рублей, но налог возьмут с 240 тысяч, и государство возьмет себе 31 200 рублей.

ЕСЛИ ДОХОД ПРЕВЫШАЕТ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

Приведенный в пример 1 миллион рублей, это, конечно, условная сумма, по которой удобно делать расчеты по формуле. На деле ситуация зависит от нескольких факторов: от конкретной ставки в банке, от ее разницы от ключевой ставки Центробанка.

Например, сумма вкладчика – 900 тысяч рублей под 7% годовых. Доход составит 63 тысячи рублей, из которых налог возьмут с 3 тысяч рублей (13%). А это всего 390 рублей.

Другая ситуация: сумма вклада составляет 1 200 000 рублей под 5% годовых. Проценты за год – 60 тысяч рублей. В этом случае платить в бюджет не нужно ни копейки!

Есть один важный момент: периодически ЦБ меняет ключевую ставку: они может, как подниматься, как и понижаться. Поэтому и сумма, облагаемая налогом, будет изменяться, но не сильно.

НОВЫЙ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

В новом законе сказано, что сбережения граждан, положенные в банки, будут суммироваться. Получается, если человек разместил в разных банках по 500-600 тысяч рублей, то платить все равно придется.

Просто в налоговой службе все данные из финансовых организаций по конкретному человеку сведут в конце года воедино.

Новый налог вступит с силу с 1 января 2021 года, до 1 февраля будущего года банки должны отправить всю необходимую информацию о вкладах и вкладчиках в налоговую службу.

Квитанции со счетами по налогам вкладчикам разошлют в августе 2021 года, а оплатить налог нужно до 1 декабря 2021 года. Этот налог схож с другими имущественными налогами: на землю, недвижимость и машины.

Всего в России сегодня около 1 миллиона вкладчиком-миллионеров. Минфин давно пытался создать систему для более справедливого расчета НДФЛ, чтобы богатые платили больше, а бедные меньше.

Однако путь с прогрессивной шкалой налогообложения не устраивал специалистов: высокие зарплаты стали бы уводить в тень, богачи нашли бы способы не платить большой налог.

Сегодня физлица держат на счетах в российских банках около 31 триллиона рублей, еще 10 триллионов рублей – инвестиции в облигации. Эксперты полагают, чтоб новый налог на вклады пополнит бюджета на 150 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU