Свердловчане стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

1 Апр 2020 2020-04-01T08:53:26+03:00

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В Свердловской области жители стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю зафиксировано 29,8 тысяч заразившихся уральцев. Это ниже уровня предыдущей недели на 16%.

- В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 12,1 тысяча случаев заболевания ОРВИ, что ниже прошлой недели на 24%, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - По данным еженедельного мониторинга за закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости ОРЗ, на 26 марта было полностью закрыто 18 детских садов, а в 192 закрыто 254 группы.

В период с 23 по 29 марта было зарегистрировано 782 случая с предварительным диагнозом «пневмония» - а это на 10% ниже уровня прошлой недели и выше уровня аналогичного периода за 2019 год на 19%. Кроме того, за неделю было обследовано 339 человек, у которых обнаружили грипп.

Вместе с тем, на территории Свердловской области официально зарегистрировано еще девять случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день в регионе 33 зараженных, из них семь человек полностью выздоровели и были выписаны домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU