2020-04-01T08:26:51+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец ограбил почтальона, который принес пенсию его бабушке

Полицейские зафиксировали два таких нападения, общий ущерб составил больше 550 тысяч
Мария Трапезникова
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ото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургуото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга задержали местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на почтальонов. 14 февраля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о грабеже: неизвестный поджидал почтальона, который развозил пенсии, в подъезде одного из домов. А когда женщина вышла, грабитель выхватил у нее из рук сумку и сбежал. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Точно такое же тревожное сообщение поступило полицейским ровно через месяц - 14 марта. Только в этот раз ущерб составил порядка 450 тысяч рублей.

- По двум фактам на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы территориального ОВД и городского Управления внутренних дел, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Несмотря на то, что потерпевшие не смогли запомнить внешность подозреваемого, так как он прятал лицо под маской, сотрудники полиции нашли подозреваемого.

Грабителя поймали 25 марта в ходе спецоперации. Молодой человек рассказал, что в доме, где он ограбил почтальона, живет его бабушка. И горе-внук, навещая ее, вычислил, в какое время ей приносят почту. Все деньги, по его словам, он потратил на себя.

На молодого человека, завели уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Разбой». Максимальное наказание, которое теперь ему грозит - тюрьма до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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