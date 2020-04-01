2020-04-01T07:52:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пять домов на несколько дней остались без газа

Вернуть благо помогла прокуратура, внеся представление мэру Высокинскому
Мария Трапезникова
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Вернуть благо помогла прокуратура, внеся представление мэру ВысокинскомуВернуть благо помогла прокуратура, внеся представление мэру ВысокинскомуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Екатеринбурге пять многоквартирных домов на улицах Гурзуфская, Посадская и Сыромолотова на несколько дней, начиная с 27 марта, остались без газа. Причиной стало падение давления при опрессовке.

- Непредоставление коммунальной услуги - в данном случае, газоснабжения, - влечет нарушение прав граждан-жителей города на своевременное, бесперебойное и качественное получение коммунальных услуг, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поэтому прокуратура Екатеринбурге внесла представление мэру Александру Высокинскому, а также гендиректору газовой компании, обслуживающей дома с требованием об устранении нарушений закона. 31 марта газ в дома был пущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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