В Екатеринбурге пять домов на несколько дней остались без газа

1 Апр 2020 2020-04-01T07:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге пять многоквартирных домов на улицах Гурзуфская, Посадская и Сыромолотова на несколько дней, начиная с 27 марта, остались без газа. Причиной стало падение давления при опрессовке.

- Непредоставление коммунальной услуги - в данном случае, газоснабжения, - влечет нарушение прав граждан-жителей города на своевременное, бесперебойное и качественное получение коммунальных услуг, что является недопустимым и требует незамедлительного устранения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поэтому прокуратура Екатеринбурге внесла представление мэру Александру Высокинскому, а также гендиректору газовой компании, обслуживающей дома с требованием об устранении нарушений закона. 31 марта газ в дома был пущен.

ИСТОЧНИК KP.RU