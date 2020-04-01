ГЖИ запустил «горячую линию» на Урале по вопросам работы домов во время коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T07:35:49+03:00

Публикуем телефоны, по которым можно позвонить и узнать ответы на все волнующие вопросы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Публикуем телефоны, по которым можно позвонить и узнать ответы на все волнующие вопросы

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Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области запустил «горячую линию» по вопросам работы домов во время карантина в эпоху коронавируса.

- Организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам работы организаций жилищно-коммунального комплекса и разъяснений по наиболее часто задаваемым вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе о мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекций, - сообщается на официальном сайте ГЖИ.

Телефон для обращения жителей Екатеринбурга, Березовского и Арамиля: 8-343-312-07-50.

Для жителей Восточного управленческого округа: 8-34355-6-41-45.

Для жителей Горнозаводского управленческого округа: 8-34354-8-52-30.

Для жителей Западного управленческого округа: 8-343-97-3-21-64.

Для жителей Северного управленческого округа: 8-34385-6-67-80.

Для жителей Южного управленческого округа: 8-34393-2-33-88.

ИСТОЧНИК KP.RU