ГЖИ запустил «горячую линию» на Урале по вопросам работы домов во время коронавируса
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области запустил «горячую линию» по вопросам работы домов во время карантина в эпоху коронавируса.
- Организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам работы организаций жилищно-коммунального комплекса и разъяснений по наиболее часто задаваемым вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе о мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекций, - сообщается на официальном сайте ГЖИ.
Телефон для обращения жителей Екатеринбурга, Березовского и Арамиля: 8-343-312-07-50.
Для жителей Восточного управленческого округа: 8-34355-6-41-45.
Для жителей Горнозаводского управленческого округа: 8-34354-8-52-30.
Для жителей Западного управленческого округа: 8-343-97-3-21-64.
Для жителей Северного управленческого округа: 8-34385-6-67-80.
Для жителей Южного управленческого округа: 8-34393-2-33-88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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