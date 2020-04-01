Уполномоченный по правам ребенка предложил Екатеринбургу вернуться к «ручному» распределению детей в детсады

1 Апр 2020 2020-04-01T07:02:00+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подготовил свой ежегодный доклад за минувший год. Он, кстати, недавно был опубликован на официальном сайте. И больше всего жалоб и обращений ему поступало от родителей, которые недовольны системой распределения мест в детских садах.

- Чаще всего жалобы поступали от родителей строящегося района «Академический». Проблема понятна - строительство жилья во много раз опережает строительство социальной инфраструктуры, - говорится в докладе Морокова. - В итоге во дворе из четырех 20-25-этажных домов находится только один детский сад, рассчитанный на 250 детей, при реальном проживании там около тысячи дошкольников.

Из-за этого группы, которые набираются в такие детские сады, становятся переполненными - по 40 детей вместо положенных 20-25. Поэтому воспитатель чисто физически не может за всеми уследить, и в садике происходят различные травмы.

Новая система записи детей предлагает родителям детские сады, которые находятся в нескольких километрах от их дома. Родители пишут заявления на смену садика, но редко получают нужный результат.

- Несколько лет назад, в период дополнительного комплектования, подобные ситуации рассматривались комиссионно, проще сказать «вручную», и многие проблемные случаи решались в пользу родителей, - рассказал Мороков. - Учитывая данный фактор, Уполномоченный по правам ребенка предлагает администрации Екатеринбурга в сложных случаях (районы Академический, Широкая речка и так далее) возвращаться к старой комиссионной системе.

Кроме того, в докладе были прописаны предложения для таких микрорайонов, в которых есть новостройки, но нет детских садов - как, например, в Светлом. Одно из предложений: временно организовать доставку детей школьными и детсадовскими автобусами.

ИСТОЧНИК KP.RU