2020-04-01T06:35:33+03:00
Общество

Минпромторг назвал новую дату для проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге

В этом году выставку отменили из-за коронавируса
Мария Трапезникова
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В этом году выставку отменили из-за коронавирусаВ этом году выставку отменили из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим летом в Екатеринбурге, с 7 по 10 июля, должна была пройти международная промышленная выставка «Иннопром». Но ее отменили в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, стране, да и, в целом, в мире. И накануне Минпромторг РФ назвал новую дату, в которую должна пройти выставка.

- Председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международной промышленной выставки «Иннопром», Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым принято решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге выставки на июль 2021 года, - сообщает пресс-служба Минпромторга.

В ближайшее время официальное уведомление о переносе даты будет направлено итальянской стороне, которая в этом году должна была стать страной-партнером выставки. Напомним, что «Иннопром» проводится в Екатеринбурге каждый год, начиная с 2010 года. В прошлом году на нее приехали более 43 тысяч человек из 90 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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