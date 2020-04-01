2020-04-01T10:02:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге хотят ввести систему QR-кодов, чтобы следить за жителями во время коронавируса

Пока что система контроля находится на стадии разработки
Мария Трапезникова
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Пока что система контроля находится на стадии разработкиПока что система контроля находится на стадии разработкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил ввести в столице Урала систему QR-кодов, чтобы работать по московской системе. Такой код нужен для того, чтобы следить за состоянием каждого человека в период карантинного режима, и показывать каждый раз, выходя из дома. Получить такой код можно будет на официальном портале мэрии Екатеринбурга.

- Мы разрабатываем схему контроля, хотим сделать ее максимально комфортной. Я не подробностях останавливаться не буду, но, скорее всего, будут использоваться QR-коды, - заявил Высокинский в эфире канала «Студия 41».

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Напомним, что на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев ввел на территории всего региона режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только в редких случаях: чтобы выгулять собаку рядом с домом (не дальше 100 метров), чтобы вынести мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина и, если это необходимо, отправиться на работу. К посторонним людям теперь нельзя подходить ближе, чем на полтора метра. А в машине могут передвигаться только два человека (исключение - близкие родственники).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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