На въезде в Серов поставили санитарный стоп-контроль

31 Март 2020 2020-03-31T19:40:44+03:00

Всем въезжающим измеряют температуру и рассказывают об ограничительных мерах

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На въезде в Серов сегодня поставили санитарный стоп-контроль. Всем въезжающим измеряют температуру и рассказывают об ограничительных мерах. К такому решению пришли местные власти, чтобы недопустить распространение коронавирусной инфекции.

- Решением оперативного штаба Серовского городского округа принято решение для недопущения распространения коронавирусной инфекции организовать дежурство медиков, волонтеров и сотрудников ДПС, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 33 случая новой короновирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны из больницы семь пациентов.

Фото: Интересный Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU