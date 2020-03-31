На въезде в Серов поставили санитарный стоп-контроль
На въезде в Серов сегодня поставили санитарный стоп-контроль. Всем въезжающим измеряют температуру и рассказывают об ограничительных мерах. К такому решению пришли местные власти, чтобы недопустить распространение коронавирусной инфекции.
- Решением оперативного штаба Серовского городского округа принято решение для недопущения распространения коронавирусной инфекции организовать дежурство медиков, волонтеров и сотрудников ДПС, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 33 случая новой короновирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны из больницы семь пациентов.
Фото: Интересный Екатеринбург
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»