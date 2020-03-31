31 Март 2020 2020-03-31T19:02:12+03:00

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В Свердловской области спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед. Сообщение о тонущих мужчинах потупило дежурным спасательной станции Белоярского водохранилища в 14:15. Очевидцы рассказали, что на расстоянии около 100 метров от берега двое рыбаков провалились под лёд.

- Спасатели оперативно на аэролодке «Пиранья» выехали на помощь. В гидрокостюмах, ползком они добрались до тонущих по хрупкому льду. Надев на них спасательные круги, спасатели с помощью верёвок вытащили незадачливых рыбаков на борт спасательного судна, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Спасенных из воды рыбаков отвезли на станцию в город Заречный. Там их отогрели и вызвали им скорую помощь. Но от госпитализации мужчины отказались. Сейчас рыбакам за выход на лёд под запрещающий знак грозит штраф до 5 тысяч рублей.

В МЧС свердловской области напоминают, что спасатели продолжают патрулирование акватории Белоярского водохранилища, призывая рыбаков покинуть опасный лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU