2020-03-31T19:02:12+03:00
Общество

В Свердловской области спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед

Сотрудникам МЧС пришлось добираться до тонущих ползком по тонкому льду
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: МЧС Свердловской областиФото: МЧС Свердловской области
Изменить размер текста:

В Свердловской области спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед. Сообщение о тонущих мужчинах потупило дежурным спасательной станции Белоярского водохранилища в 14:15. Очевидцы рассказали, что на расстоянии около 100 метров от берега двое рыбаков провалились под лёд.

- Спасатели оперативно на аэролодке «Пиранья» выехали на помощь. В гидрокостюмах, ползком они добрались до тонущих по хрупкому льду. Надев на них спасательные круги, спасатели с помощью верёвок вытащили незадачливых рыбаков на борт спасательного судна, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Спасенных из воды рыбаков отвезли на станцию в город Заречный. Там их отогрели и вызвали им скорую помощь. Но от госпитализации мужчины отказались. Сейчас рыбакам за выход на лёд под запрещающий знак грозит штраф до 5 тысяч рублей.

В МЧС свердловской области напоминают, что спасатели продолжают патрулирование акватории Белоярского водохранилища, призывая рыбаков покинуть опасный лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловская область получит 1,4 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом
На въезде в Серов поставили санитарный стоп-контроль
В Свердловской области спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед
Причины выхода из квартиры в Екатеринбурге: что разрешено и что ждет нарушителей
В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти
В Екатеринбурге через две недели начнутся репетиции к параду Победы
На трассе по пути из Екатеринбурга в сторону Кургана на несколько часов ограничат движение
Режим работы метро в Екатеринбурге в период самоизоляции: как будет работать
Весенний призыв 2020 в Екатеринбурге: новобранцев отправят в войска не раньше 20 мая
«Будешь жить здесь!»: на Урале дорожный рабочий похитил жену-санитарку
Екатеринбуржцы выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка
«Тусовки нужно отменить»: вице-губернатор – о пандемии коронавируса в Свердловской области
Как вызвать врача на дом в Екатеринбурге с 31 марта по 5 апреля 2020 года: список адресов и телефонов
Социальная дистанция в Екатеринбурге: какие существуют нормы и для чего необходима