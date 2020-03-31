Причины выхода из квартиры в Екатеринбурге: что разрешено и что ждет нарушителей

31 Март 2020 2020-03-31T18:36:09+03:00

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Российские регионы постепенно переходят на режим изоляции. 30 марта эта мера коснулась и Свердловской области. Строгий запрет на выход из дома пока касается только тех, кто прибыл из других стран, и контактировавших с ними. Остальным пока что очень настоятельно рекомендуется не выходить из дома.

Поэтому есть только несколько причин, чтобы покинуть жилье в Екатеринбурге и Свердловской области:

РАБОТА

Несмотря на нерабочую неделю, многие предприятия продолжают работать. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал список из 166 предприятий, которые функционируют в полную силу.

Также работают представители сферы обслуживания, чиновники, журналисты транспортники, силовики и медики. При этом, все им нужно на улице соблюдать меры предосторожности – выдерживать дистанцию с другими людьми, не ездить в машине в компании более двух человек.

МАГАЗИНЫ

Посещать можно продовольственные магазины, торговые точки с товарами первой необходимости, а также аптеки.

В крупных торговых центрах Екатеринбурга работают крупные гипермаркеты, в которых можно помимо еды приобрести товары первой необходимости.

«Мега» - «Ашан», «Детский мир», аптека

«Гринвич», «Пассаж» - «Гипербола», «Детский мир» («Гринвич»)

«Алатырь» - «Карусель»

«Радуга Парк» - «Окей»

«Мегаполис» - «Райт», «Галамарт»

«Карнавал» - «Ашан»

ВЫГУЛ СОБАКИ И ВЫНОС МУСОРА

Власти советуют не гулять с питомцем по всему району, а выгуливать его в собственном дворе. Также важно выносить мусор на ближайшую контейнерную площадку.

Берегите себя и своих родных!

ИСТОЧНИК KP.RU