2020-03-31T18:36:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины выхода из квартиры в Екатеринбурге: что разрешено и что ждет нарушителей

В Екатеринбурге и Свердловской области действует режим самоизоляции
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Город опустел после введения режима полной изоляцииГород опустел после введения режима полной изоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российские регионы постепенно переходят на режим изоляции. 30 марта эта мера коснулась и Свердловской области. Строгий запрет на выход из дома пока касается только тех, кто прибыл из других стран, и контактировавших с ними. Остальным пока что очень настоятельно рекомендуется не выходить из дома.

Поэтому есть только несколько причин, чтобы покинуть жилье в Екатеринбурге и Свердловской области:

РАБОТА

Несмотря на нерабочую неделю, многие предприятия продолжают работать. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал список из 166 предприятий, которые функционируют в полную силу.

Также работают представители сферы обслуживания, чиновники, журналисты транспортники, силовики и медики. При этом, все им нужно на улице соблюдать меры предосторожности – выдерживать дистанцию с другими людьми, не ездить в машине в компании более двух человек.

МАГАЗИНЫ

Посещать можно продовольственные магазины, торговые точки с товарами первой необходимости, а также аптеки.

В крупных торговых центрах Екатеринбурга работают крупные гипермаркеты, в которых можно помимо еды приобрести товары первой необходимости.

«Мега» - «Ашан», «Детский мир», аптека

«Гринвич», «Пассаж» - «Гипербола», «Детский мир» («Гринвич»)

«Алатырь» - «Карусель»

«Радуга Парк» - «Окей»

«Мегаполис» - «Райт», «Галамарт»

«Карнавал» - «Ашан»

ВЫГУЛ СОБАКИ И ВЫНОС МУСОРА

Власти советуют не гулять с питомцем по всему району, а выгуливать его в собственном дворе. Также важно выносить мусор на ближайшую контейнерную площадку.

Берегите себя и своих родных!

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловская область получит 1,4 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом
На въезде в Серов поставили санитарный стоп-контроль
В Свердловской области спасатели вытащили двух рыбаков, провалившихся под лед
Причины выхода из квартиры в Екатеринбурге: что разрешено и что ждет нарушителей
В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти
В Екатеринбурге через две недели начнутся репетиции к параду Победы
На трассе по пути из Екатеринбурга в сторону Кургана на несколько часов ограничат движение
Режим работы метро в Екатеринбурге в период самоизоляции: как будет работать
Весенний призыв 2020 в Екатеринбурге: новобранцев отправят в войска не раньше 20 мая
«Будешь жить здесь!»: на Урале дорожный рабочий похитил жену-санитарку
Екатеринбуржцы выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка
«Тусовки нужно отменить»: вице-губернатор – о пандемии коронавируса в Свердловской области
Как вызвать врача на дом в Екатеринбурге с 31 марта по 5 апреля 2020 года: список адресов и телефонов
Социальная дистанция в Екатеринбурге: какие существуют нормы и для чего необходима