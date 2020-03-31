Причины выхода из квартиры в Екатеринбурге: что разрешено и что ждет нарушителей
Российские регионы постепенно переходят на режим изоляции. 30 марта эта мера коснулась и Свердловской области. Строгий запрет на выход из дома пока касается только тех, кто прибыл из других стран, и контактировавших с ними. Остальным пока что очень настоятельно рекомендуется не выходить из дома.
Поэтому есть только несколько причин, чтобы покинуть жилье в Екатеринбурге и Свердловской области:
РАБОТА
Несмотря на нерабочую неделю, многие предприятия продолжают работать. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал список из 166 предприятий, которые функционируют в полную силу.
Также работают представители сферы обслуживания, чиновники, журналисты транспортники, силовики и медики. При этом, все им нужно на улице соблюдать меры предосторожности – выдерживать дистанцию с другими людьми, не ездить в машине в компании более двух человек.
МАГАЗИНЫ
Посещать можно продовольственные магазины, торговые точки с товарами первой необходимости, а также аптеки.
В крупных торговых центрах Екатеринбурга работают крупные гипермаркеты, в которых можно помимо еды приобрести товары первой необходимости.
«Мега» - «Ашан», «Детский мир», аптека
«Гринвич», «Пассаж» - «Гипербола», «Детский мир» («Гринвич»)
«Алатырь» - «Карусель»
«Радуга Парк» - «Окей»
«Мегаполис» - «Райт», «Галамарт»
«Карнавал» - «Ашан»
ВЫГУЛ СОБАКИ И ВЫНОС МУСОРА
Власти советуют не гулять с питомцем по всему району, а выгуливать его в собственном дворе. Также важно выносить мусор на ближайшую контейнерную площадку.
Берегите себя и своих родных!
ИСТОЧНИК KP.RU