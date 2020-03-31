В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти
Женщину забрали
Фото: Лиза Алерт
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В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти. Миниахметову Альфинур привезли в медицинское учреждение вчера на скорой с Таганской улицы. Медиков вызвали прохожие, заметив потерянную пожилую женщину.
Сейчас бабушка ждет, когда ее заберут родные. Их нашли благодаря ориентировкам волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт"
ИСТОЧНИК KP.RU