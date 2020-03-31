2020-03-31T18:30:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти

Женщину забрали
Алина СУРИНА
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти. Миниахметову Альфинур привезли в медицинское учреждение вчера на скорой с Таганской улицы. Медиков вызвали прохожие, заметив потерянную пожилую женщину.

Сейчас бабушка ждет, когда ее заберут родные. Их нашли благодаря ориентировкам волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге нашли родственников 89-летней бабушки, которая вчера попала в больницу с потерей памяти
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