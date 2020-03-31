31 Март 2020 2020-03-31T17:53:41+03:00

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В Екатеринбурге через две недели начнутся репетиции к параду Победы. Военная техника проедет по улицам города 14, 16, 21, 23 апреля. Последняя тренировка войск Екатеринбургского гарнизона перед праздничным парадом на площади 1905 года пройдёт 7 мая.

- Автомобилистам необходимо иметь в виду, что на период прохождения военной техники к месту проведения тренировок движение всех видов транспорта будет перекрываться, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

На период закрытия движения транспорта будут установлены временные дорожные знаки, а также изменён режим работы светофорных объектов.

Рассказываем, где и на какое время закроют проезд для автомобилистов. Движение будет закрыто:

- по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской с 07:40 до 09:30 14, 16, 21 и 23 апреля.

- по улице Новосибирской второй от Палисадной до Чемпионов, по улице Зенитчиков от Палисадной до Братской, по улице Палисадной от Новосибирской второй до Окраинной, по улице Окраинной от Палисадной до Эскадронной, по улице Эскадронной от Окраинной до Новосибирской второй с 09:00 до 13:00 14, 16, 21 и 23 апреля;

- по проспекту Ленина от улицы Пушкина до Хохрякова, по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина с 20:00 до 04:00 20, 21, 24, 25, 27, 28 апреля;

- по проспекту Ленина от Тургенева до Репина, по Репина от проспекта Ленина до Малышева, по улице Татищева от Репина до Мельникова, по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина с 20:00 до 04:00 29 и 30 апреля, 2, 3, 4, 5 и 7 мая.

На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск закроют движение всех видов транспорта с 19:00 29 апреля, 2 и 4 мая; с 05:00 7 и 9 мая:

- по улице Окраинной, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

- по улице Палисадной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй;

- по улице Зенитчиков от Палисадной до Братской;

- по улице Патриса Лумумбы от Братской до Московской;

- по улице Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

- по пандусам транспортной развязки на улице Московской;

- по улице Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти;

- по улице Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской.

Также с 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 2 мая до 04:00 3 мая, с 20:00 4 мая до 04:00 5 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU