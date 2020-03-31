2020-03-31T16:54:30+03:00
Общество

Режим работы метро в Екатеринбурге в период самоизоляции: как будет работать

Разбираемся, как будет работать метрополитен в Екатеринбурге в то время, когда все должны сидеть дома
Данил СВЕЧКОВ
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Вагоны метро в Екатеринбурге дезинфицируются, как и другой общественный транспорт.Вагоны метро в Екатеринбурге дезинфицируются, как и другой общественный транспорт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В первый день нерабочей недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о переходе региона в режим самоизоляции. Теперь так просто не погуляешь. Если нет уважительной причины выйти на улицу, вроде похода до продуктового, аптеки, похода на работу или выгулки собаки, то нужно оставаться дома. Впрочем, общественный транспорт по-прежнему работает, ведь тем, кому надо на работу (при условии, что предприятие законно продолжает функционировать, - Ред.), как-то нужно добираться до нее. Так, если говорить про метро, то сейчас оно работает в режиме выходного дня.

- С 30 марта по 3 апреля 2020 года движение поездов в Екатеринбургском метрополитене будет организовано Графиком выходного дня, - поясняют в метрополитене Екатеринбурга.

То есть интервал движения составов увеличился до 15 минут. Само же метро, как и обычно, работает с 06.00 до 24.00. Отправление последнего поезда со станции «Проспект Космонавтов» происходит в 00.02. А со станции «Ботаническая» в 00.09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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