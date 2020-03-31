Весенний призыв 2020 в Екатеринбурге: новобранцев отправят в войска не раньше 20 мая

31 Март 2020 2020-03-31T16:48:23+03:00

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С 1 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области, как и по всей стране, начнется весенний призыв 2020 года. Новобранцев изолируют от гражданского населения на вокзалах и в аэропортах в пути следования к месту службы.

При этом, по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу, новобранцев не будут отправлять в войска раньше 20 мая. Это связано с пандемией коронавируса. Всего с 1 апреля по 15 июля на службу призовут 135 тысяч человек, пишет газета «Красная звезда».

Пока в российской армии нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Главная задача – предотвратить распространение COVID-19 в вооруженных силах.

ИСТОЧНИК KP.RU