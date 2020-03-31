Госдума готовит меры помощи людям: свердловский депутат рассказал, что там происходит

31 Март 2020 2020-03-31T11:28:13+03:00

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Госдума РФ в эти минуты обсуждает значимые и наиболее актуальные на сегодняшний день законопроекты, которые помогут преодолеть кризис и последствия режима самоизоляции в стране.

Депутат от Свердловской области Андрей Альшевских рассказал, что именно сегодня обсуждается в нижней палате российского парламента в первом чтении (всего каждый документ «переживает» три чтения, если проходит – его отдают на одобрение в Совет Федерации, а затем на подпись к президенту).

1. Расширение термина «Чрезвычайные ситуации» за счет добавления в него определения «распространение заболевания, опасного для окружающих».

2. Обсуждение возможности предоставления Правительству РФ права введения в стране или отдельных регионах режима повышенной готовности или ЧС, и устанавливать обязательные для населения правила поведения в кризисных ситуациях.

3. Введение временного моратория со стороны Правительства РФ на возбуждение дел о банкротстве. Именно такую меру недавно анонсировал Президент России Владимир Путин.

4. С 1 апреля до конца 2020 года отменяются все проверки для малого бизнеса. Исключение – угроза жизни и здоровью граждан.

5. Компенсация туристам, оплатившим путевки, но не воспользовавшимися ими. Либо деньги будут выданы из фонда персональной ответственности туроператор, либо из резервного фонда отрасли.

6. Рассматривается несколько поправок к 44-ФЗ, где хотят сторонам дать право на изменение срока либо стоимости контракта, если его исполнению помешал коронавирус или меры, связанные с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU