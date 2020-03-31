Свердловское кафе закрыли из-за нарушения режима карантина

31 Март 2020 2020-03-31T11:03:24+03:00

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В Невьянске, что в Свердловской области, судебные приставы закрыли местное кафе «Симба» за то, что его собственник пренебрег указом губернатора Куйвашева о введении карантина на территории региона. Заведение опечатали на 45 суток.

- Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство. Деятельность кафе приостановлена, входные группы опечатаны, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - ИП предупредили об ответственности в случае возобновления деятельности.

Напомним, губернатор Евгений Куйшваев подписал указ о введении на Урале режима самоизоляции. Все заведения должны закрыться, из дома теперь можно выходить только в редких случаях. А кафе и рестораны перешли на доставку готовых блюд, поскольку только так теперь можно работать, не закрываясь.

ИСТОЧНИК KP.RU