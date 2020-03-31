2020-03-31T10:54:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали подготовку генплана до 2041 года

Власти решили перенести горизонт стратегического планирования с 2035 на 2041 год
Мария Трапезникова
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С учетом итогов общественных обсуждений, власти решили перенести горизонт стратегического планирования с 2035 на 2041 годС учетом итогов общественных обсуждений, власти решили перенести горизонт стратегического планирования с 2035 на 2041 годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать подготовку проекта генплана до 2041 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

- С учетом итогов общественных обсуждений, власти решили перенести горизонт стратегического планирования с 2035 на 2041 год, продолжив разработку обновленной редакции, - отметили там. - В обсуждении проекта, который станет документом общественного согласия, учитывающим интересы, в первую очередь, жителей Екатеринбурга, будут вовлечены градостроители, архитекторы, инвесторы и представители общественности.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, часть нового проекта направлена на развитие общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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