2020-03-31T10:37:35+03:00
Общество

Как поменять управляющую компанию в Екатеринбурге

Отвечает прокуратура Орджоникидзевского района
Олег ГАЛИМОВ
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Сегодня многие обращения граждан, поступающих в прокуратуру, связаны с ненадлежащей работой управляющих компаний: о качестве предоставляемых услуг, проведении уборки и текущего ремонта, расчете платы за жилое помещение и коммунальные услуги и по иным вопросам.

Допускаемые управляющими компаниями нарушения порой носят неоднократный характер, то есть имеет место регулярное существенное нарушение обязательств по договору управления многоквартирным домом. В таком случае в качестве способа защиты своих прав помимо обращения в контролирующие и судебные органы жильцы имеют право изменить способ управления многоквартирным домом, в том числе путем выбора иной управляющей организации.

- Решение вопроса о выборе способа управления относится к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в доме, иными словами, никакая управляющая компания не может навязать жильцам свои услуги и в случае, если ее работа не устраивает жильцов, способ управления домом может быть изменен в любое время по их решению. Собственники помещений дома вправе выбрать любой из предусмотренных способов управления: управление управляющей организацией, управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо путем непосредственного управления, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Для принятия решения о выборе способа управления домом либо о его изменении необходимо соблюсти все требования, предъявляемые к порядку проведения общего собрания собственников жилых помещений: о созыве общего собрания, о наличии кворума участников, об оформлении решения и др. В протоколе общего собрания собственников следует отразить следующие вопросы: выбор конкретной управляющей организации (разумеется, при наличии соответствующего согласия с ее стороны), расторжение договора управления домом с предыдущей управляющей компанией, заключение договора с новой управляющей организацией.

- Также в силу норм Гражданского кодекса РФ в случае одностороннего расторжения договора управления домом жильцам необходимо уведомить об этом предыдущую управляющую компанию, - добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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