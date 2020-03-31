2020-03-31T10:08:28+03:00
Происшествия

Воспринял оскорбление всерьез: пьяный уралец поссорился с соседом и убил его

Суд отправил его на восемь лет в колонию строгого режима
Мария Трапезникова
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Суд отправил его на восемь лет в колонию строгого режимаСуд отправил его на восемь лет в колонию строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили 24-летнего, ранее судимого за кражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве соседа. В ночь на 23 сентября прошлого года он вместе с ним распивал алкоголь, как вдруг между ними началась словесная перепалка. Разозлившись, молодой человек стал избивать соседа, после чего задушил двумя электрическими проводами. От полученных травм тот скончался на месте.

- С места происшествия молодой человек ушел к себе домой и оттуда обратился в органы внутренних дел с сообщением о том, что совершил убийство, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Как выяснилось, партнер по «банкету» расстался с жизнью, как это, к сожалению, часто и бывает в таких ситуациях, за неосторожно брошенную фразу в отношении родственников буйного гостя.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, в ходе расследования следователи провели несколько экспертиз и собрали все необходимые доказательства. Кроме того, был проведен следственный эксперимент, в ходе которого молодой человек и показал, как убил соседа.

Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима и обязал выплатить 500 тысяч родственникам погибшего - в качестве возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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