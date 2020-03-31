«Еще бы чуть-чуть - и утонул»: свердловские спасатели вытащили с тонкого льда дедушку

31 Март 2020 2020-03-31T09:53:54+03:00

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Свердловские спасатели МЧС вытащили с тонкого льда 80-летнего жителя Каменска-Уральского, который решил сократить дорогу и отправила прямо по замерзшему водоему. И такой поступок едва не стоил дедушке жизни - лед треснул прямо у него под ногами, в 80-ти метрах от берега, и он начал тонуть. Это заметил очевидец и поспешил вызвать спасателей.

- Сообщение о провале под лед мужчины на Волковском водохранилище в Каменске-Уральском огнеборцам поступило в 9:50. К месту оперативно выехал пожарный караул 26-ой пожарно-спасательной части в количестве пяти человек, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Прибыв на место, спасатели, вооружившись спасательной веревкой, лестницей-палкой и спинальным щитом, направились к дедушке. К тому моменту он уже смог самостоятельно выбраться из полыньи.

Пожарные помогли мужчине добраться до берега, сняли с него промокшие вещи и отправили греться в пожарную машину до прибытия скорой помощи. После чего его госпитализировали в больницу с переохлаждением.

А свердловские спасатели МЧС еще раз напоминают, что весной выходить на лед строго запрещено - он тонкий и может не выдержать вашего веса. А если вы вдруг стали свидетелем ЧС, сразу же звоните спасателям по телефонам: 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU