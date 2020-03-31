Еще двое свердловчан вылечились от коронавируса
Согласно последним данным от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в Екатеринбурге из ГКБ №40 выписали еще двоих пациентов - они полностью вылечились от коронавируса.
- С радостью сообщаю, что у нас в Екатеринбурге еще двоих пациентов, которым ставили диагноз коронавирус, выписали из больницы. Они здоровы. До этого, напомню, вылечились еще трое, - написал губернатор на своей странице в Instagram. - Мы видим что карантинные меры работают - динамика заражения коронавирусом пока достаточно низкая.
Но с хорошими новостями пришли и не очень хорошие: за сутки в ГКБ №40 поступили два человека, у которых официально подтвердили COVID-19. Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений у них нет. Они под наблюдением медиков. Таким образом, на сегодняшний день в области насчитывается 26 заразившихся, из которых пять здоровы и еще 21 человек находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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