Еще двое свердловчан вылечились от коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T09:09:23+03:00

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Согласно последним данным от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в Екатеринбурге из ГКБ №40 выписали еще двоих пациентов - они полностью вылечились от коронавируса.

- С радостью сообщаю, что у нас в Екатеринбурге еще двоих пациентов, которым ставили диагноз коронавирус, выписали из больницы. Они здоровы. До этого, напомню, вылечились еще трое, - написал губернатор на своей странице в Instagram. - Мы видим что карантинные меры работают - динамика заражения коронавирусом пока достаточно низкая.

Но с хорошими новостями пришли и не очень хорошие: за сутки в ГКБ №40 поступили два человека, у которых официально подтвердили COVID-19. Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений у них нет. Они под наблюдением медиков. Таким образом, на сегодняшний день в области насчитывается 26 заразившихся, из которых пять здоровы и еще 21 человек находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU