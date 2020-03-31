2020-03-31T08:56:15+03:00
Происшествия

Уральцам, прятавшим наркотики по городам, дали 21 год на двоих

Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима
Мария Трапезникова
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Уральцам, пропавшим наркотики по городам, дали 21 год на двоихУральцам, пропавшим наркотики по городам, дали 21 год на двоихФото: Артем КИЛЬКИН
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В Дегтярске, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей: 41-летнего Дмитрия Балясу и 46-летнюю Наталью Камалову. И обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. В ноябре прошлого года мужчина купил наркотики у неизвестного лица и спрятал в своей квартире, чтобы потом перепродать.

- Через несколько дней они расфасовали ранее приобретенное вещество в 11 полиэтиленовых пакетов. В этот же день они путем закладок разложили восемь свертков на территории Ревды и Дегтярска, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Их задержали полицейские тем же вечером, когда парочка собиралась разложить оставшиеся три свертка. Их доставили в отделение полиции. После осмотра всех мест, где были спрятаны закладки, оставшиеся свертки также изъяли.

Свою вину оба признали в полном объеме. Ревдинский суд назначил мужчине 12 лет колонии, женщине - 9 лет и 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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