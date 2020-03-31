2020-03-31T08:34:25+03:00
Общество

Дети смотрят телевизор, кошка спит: музыкант уральской группы «Чайф» показал, как живет во время самоизоляции

Владимир Бегунов отметил, что, на самом деле, такой образ жизни - мечта любого лентяя
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Музыкант известной уральской группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал и показал, как проводит время во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Видеороликом поделился оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале.

Музыкант отметил, что дома ему хорошо, ведь есть все, что может развлечь человека: гаджеты, музыка, телевизор - словом, «мечта любого лентяя». Дети во время вынужденных «каникул» смотрят телевизор, а кошка сладко спит на диване, свернувшись клубочком.

Музыкант "Чайф" показал, как живет дома во время самоизоляции.Видео: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

- Друзья мои, похоже, шухер очень серьезен. Не манкируйте, осторожничайте. Жизнь дается разок - сидите дома. Есть чем заняться: есть музыка, есть телевизор, есть компьютеры. Кайфуйте, ребята. Берегите здоровье, - посоветовал Бегунов.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев ввел на территории всего региона режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только при редких исключениях: чтобы выкинуть мусор, выгулять собаку рядом с домом, дойти до ближайшего магазина и, если это необходимо, отправиться на работу. Также теперь нужно соблюдать дистанцию - не подходить к посторонним людям ближе, чем на полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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