2020-03-31T08:17:05+03:00
Общество

Психологи Екатеринбурга поддержат врачей, которые борются с коронавирусом

Специалисты готовы бесплатно оказывать помощь и поддержку
Мария Трапезникова
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Психологи Екатеринбурга поддержат врачей, которые борются с коронавирусомПсихологи Екатеринбурга поддержат врачей, которые борются с коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Психологи из Екатеринбурга запустили проект, в котором будут поддерживать врачей, борющихся с коронавирусом. В него вошли больше 50 специалистов, готовых в любой момент оказать бесплатную помощь и поддержку. Для медиков уже разработана специальная памятка, которая поможет им в трудные минуты.

- Врачи - это воины, которые готовятся сейчас к серьезной битве. И я не хочу оставаться в стороне, в полной изоляции, - рассказала на своей странице в Facebook автор проекта, психолог Надежда Сафьян. - Скорее всего, нам потребуются еще психологи, только объединившись мы сможем помочь всем врачам, кто будет нуждаться. И да, каждый из вас может тоже помочь им - оставайтесь дома! Это в разы снижает нагрузку на них, сейчас - это реальная помощь.

Для того, чтобы связаться с психологом, достаточно написать в WhatsApp по телефону: +7 (922) 170-07-81 и в двух словах описать, о чем бы хотелось поговорить, а также обозначить удобное для разговора время. Общаться можно как письменно, так и устно. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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