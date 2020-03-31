Водитель «бешеной» Honda, который сбил трех человек на тротуаре в Екатеринбурге, обжаловал свой приговор

31 Март 2020 2020-03-31T08:00:20+03:00

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Водитель «бешеной» Honda Владимир Пузырев, который сбил на улице Фурманова трех человек, решил обжаловать свой приговор. 20 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его на шесть лет и шесть месяцев в колонию строгого режима. И обязал выплатить Екатерине Норицыной, молодой маме, которая вместе с трехлетним сыном попала ему под колеса, 550 тысяч рублей.

- Сторона защиты Владимира Пузырева обжаловала приговор. Апелляционная жалоба накануне поступила в Ленинской районный суд Екатеринбурга, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Изначально Следственный комитет обвинял Пузырева в покушении на убийство трех человек, но позже дело переквалифицировали на статьи «Хулиганство», «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». За несколько месяцев до аварии его лишили водительских прав из-за того, что у него было заболевание, которое не позволяет садиться за руль.

В ходе судебных прений гособвинитель просил суд назначить Пузыреву 11 лет колонии строгого режима, однако приговор смягчили почти в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU