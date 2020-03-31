31 Март 2020 2020-03-31T07:11:23+03:00

Екатеринбург вошел в топ-10 городов, которые чаще всего расстраивают туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить подборку городов, которые чаще всего разочаровывают приезжающих туристов. И в ней оказался Екатеринбург, заняв шестое место из десяти возможных.

- Москва, Волгоград, Краснодар, Алушта составили тройку самых часто разочаровывающих туристов городов. Также в опросе туристы больше всего остаются недовольны отдыхом в Ялте, Екатеринбурге, Севастополе, Абрау-Дюрсо, Новороссийске, - отметили в пресс-службе сервиса.

Фото: Tvil.ru

Последнее, десятое, место занял Санкт-Петербург. Опрос проводился в соцсетях сервиса, за нужны варианты голосовали все пользователи. Екатеринбургу поставили отметку в 9,43%.

ИСТОЧНИК KP.RU