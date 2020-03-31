2020-03-31T07:11:23+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-10 городов, которые чаще всего расстраивают туристов

Столица Урала заняла шестое место
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбург вошел в топ-10 городов, которые чаще всего расстраивают туристовЕкатеринбург вошел в топ-10 городов, которые чаще всего расстраивают туристовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить подборку городов, которые чаще всего разочаровывают приезжающих туристов. И в ней оказался Екатеринбург, заняв шестое место из десяти возможных.

- Москва, Волгоград, Краснодар, Алушта составили тройку самых часто разочаровывающих туристов городов. Также в опросе туристы больше всего остаются недовольны отдыхом в Ялте, Екатеринбурге, Севастополе, Абрау-Дюрсо, Новороссийске, - отметили в пресс-службе сервиса.

Фото: Tvil.ru

Фото: Tvil.ru

Последнее, десятое, место занял Санкт-Петербург. Опрос проводился в соцсетях сервиса, за нужны варианты голосовали все пользователи. Екатеринбургу поставили отметку в 9,43%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «бешеной» Honda, который сбил трех человек на тротуаре в Екатеринбурге, обжаловал свой приговор
Свердловские энергетики попросили горожан не выходить из дома
Екатеринбург вошел в топ-10 городов, которые чаще всего расстраивают туристов
В Нижнем Тагиле меняется маршрут трамваев
Ночь с медведем и драка с девушкой легкого поведения: Юлия Михалкова дописала книгу про мужчин из «Уральских пельменей»
Весенний призыв в Свердловской области состоится несмотря на карантин
Премьер Мишустин: штрафы для нарушителей карантина одобрены
Путин объяснил, как бороться с коронавирусом в регионах: что сказал президент
Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции
Уральская красавица София Никитчук призвала провести самоизоляцию с пользой
Можно ли выгуливать животных в Екатеринбурге в период самоизоляции
Яндекс высчитал индекс самоизоляции жителей Екатеринбурга
Как будет работать метро в Екатеринбурге с 30 марта по 5 апреля
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Нижнем Тагиле под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 1000 горожан
Мэр Екатеринбурга с помощью графика объяснил екатеринбуржцам почему важно оставаться дома
В Екатеринбурге за день выявили около 30 организаций, продолживших работу не смотря на Указ губернатора
Какие предприятия работают в Свердловской области с 30 марта по 3 апреля
Работа МФЦ в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта по 5 апреля: как записаться на прием
Уральца за повторную пьяную езду отправили в тюрьму
МегаФон поддержит уральцев в условиях карантина
Новости распространения коронавируса в России 30 марта 2020 года: количество заболевших выросло до 1836
За выходные на свердловских трассах поймали 168 пьяных водителей
Мишустин: жесткие меры ждут всю Россию
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
Свердловские спасатели перекрыли все ледовые переправы
В оперштабе Свердловской области рассказали, как отличить волонтера, доставляющего еду и лекарства, от мошенника