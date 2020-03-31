В Нижнем Тагиле меняется маршрут трамваев

31 Март 2020 2020-03-31T06:56:55+03:00

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В Нижнем Тагиле с сегодняшнего дня, 31 марта, меняется маршрут движения сразу нескольких трамваев. По маршруту №17 отменяются по три поезда утром и вечером - поезда №1, 3, 5.

- Вместо двухвагонных поездов по маршрутам №10 и №12 на линию выйдут одновагонные. Соответственно, трамвай отправлением в 8:27 от ул. Островского поедет не до УВЗ по маршруту №1, а сразу на Пихтовые горы по маршруту №12. В обратную сторону вводится отправление от Пихтовых гор до Островского в 9:31, отправление по 1 маршруту в 9:45 от УВЗ отменяется, - сообщает МУП «Тагильский трамвай».

По маршруту №6 будет отменен один поезд, а расписание маршрута №11 не изменится. Далее, по маршруту №8 отменяется один разрывной и один подменный поезд. У маршрута №10 отменяется сразу четыре поезда (№4, 7, 9, 12), поэтому интервал движения в дневное время составит 5-10 минут.

Напомним, такие меры применяется в связи с тем, что накануне губернатор Куйвашев ввел на территории всего региона режим самоизоляции. Теперь выходить из дома можно только в редких исключениях. А эта неделя, до 3 апреля, объявлена нерабочей.

ИСТОЧНИК KP.RU