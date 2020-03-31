Ночь с медведем и драка с девушкой легкого поведения: Юлия Михалкова дописала книгу про мужчин из «Уральских пельменей»

31 Март 2020 2020-03-31T07:14:13+03:00

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Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, наконец, дописала книгу, над которой трудилась несколько месяцев. Дива собиралась поделиться откровенными историями из жизни за кулисами, рассказать про мужчин, с которыми ей приходилось работать, и просто «понастольгировать».

- Сегодня моя первая книга слегка, на полшажочка, вышла в свет. Эти три процента моего творения мощно всколыхнули, перепахали настальгические чувства людей либо задействованных в книге, либо косвенно знакомых с этими развеселыми эпизодами моей жизни периода «Уральских пельменей», - поделилась актриса на своей странице в Instagram. - В общем, Пелевин постоит в сторонке.

В первых отрывках - истории про банку пива, выступления на заводах, драки с девушками легкого поведения и даже ночь с медведем. Как отметила сама дива, это еще только начало. Книгой, кстати, она поделилась у себя в Instagram.

Напомним, что вдохновилась на создание книги Михалкова, когда отдыхала в США. А команду «пельменей» она покинула чуть больше года назад, объяснив это тем, что просто перегорела - ей надоело играть девушку-простушку. Поэтому теперь дива работает на детском КВН на телеканале СТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU