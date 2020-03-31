Весенний призыв в Свердловской области состоится несмотря на карантин

31 Март 2020 2020-03-31T06:06:47+03:00

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Весенний призыв в Свердловской области пройдет даже несмотря на карантин. Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, который уже опубликован на сайте Кремля. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. На службу в российской армии ждут 135 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, что ранее хотелось отложить срок призыва до 12 апреля из-за пандемии коронавируса, разбушевавшейся во всем мире. Но министр обороны России Сергей Шойгу опроверг слухи и сказал, что кампания состоится по графику.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о режиме самоизоляции в регионе. Теперь выходить на улицу можно только в редких случаях: чтобы выкинуть мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять собаку у своего дома и, если это необходимо, поехать на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU