Путин объяснил, как бороться с коронавирусом в регионах: что сказал президент

30 Март 2020 2020-03-30T21:32:47+03:00

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Президент России Владимир Путин провел онлайн совещание с полпредами, которое превратилось в очередное обращение главы государства к нации в связи с пандемией коронавируса.

«Комсомольская правда» приводит высказывания президента по поводу ситуации в стране в формате тезисов.

1. Принципиальное значение сегодня имеет тесное взаимодействие федеральных, региональных и местных структур. Это важно для слаженной работы на опережение. Обо всем, что происходит важно информировать людей, объяснять им ситуацию и развеивать слухи.

2. Любые действия официальных лиц и спецслужб должны быть профессиональными. Это уже позволило выиграть время, чтобы сдержать всплеск коронавирусной инфекции в России. Теперь главное – сделать так, чтобы угроза не затронула большое количество граждан России.

3. На днях завершится полная инвентаризация готовности больниц, вся информация будет сведена в единую базу. Часть больниц полностью переформатируют для борьбы с коронавирусом. Это же касается и лабораторий, центров диагностики – их в России станет больше. Отдельно проведут инвентаризацию аппаратов ИВЛ. В итоге появится реальная картина готовности к работе.

4. Сейчас большая нагрузка легла на плечи медиков. Речь идет о врачах, профессорах, преподавателей медицинских вузов и училищ, а также о среднем и младшем медицинском персонале.

Важно, чтобы все выплаты доходили до людей. Включая то, что связано с дополнительными деньгами за переработки.

5. Важна разъяснительная работа в отношении старшего поколения, представителям которого в эти дни лучше находиться дома.

6. Режим изоляции необходим для Москвы и Московской области. Здесь проживают миллионы человек, среди которых велика вероятность распространения коронавируса. Поэтому к ограничительным мерам нужно отнестись с пониманием. Не все учреждения прекратили работу в срок, это преступная халатность.

7. Важно не допускать сбоев в торговле, чтобы не было перебоев с продуктами питания в магазинах, чтобы не было ограничений по товарообмену между регионами. При этом, нужно не допустить скачков инфляции и спекуляции на режиме самоизоляции.

8. Текущие расходы региональных бюджетов не нужно урезать. Тут поможет центр. Поэтому важно выполнять все программы, все социальные обязательства.

- Поручаю правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов, - подчеркнул Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU