Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 марта подписал указ о введении режима самоизоляции в Екатеринбурге и регионе, который уже вступил в силу.
Документ предусматривает ряд ограничений, в числе которых – запрет на выход из дома или квартиры, прогулки по городу. Несмотря на то, что большинство сотрудников фирм и учреждений перевели на дистанционную работу, в городе и области много граждан, которые до настоящего времени ходили на работу.
Поэтому жители Екатеринбурга и Свердловской области задаются вполне логичным вопросом: можно ли ходить на работу в период самоизоляции?
Да, но далеко не всем. 30 марта Евгений Куйвашев подписал еще один документ, по которому в регионе продолжают работать 166 предприятий из сфер торговли, промышленности и другие учреждения.
В нерабочую неделю продолжат трудиться продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, коммунальные службы, силовики и представители органов государственной власти. При себе сотрудникам этих контор необходимо имеет паспорт, чтобы не возникло вопросов при проверке документов.
Остальным гражданам разрешено только ходить в ближайший продуктовый магазин, в аптеку, выгуливать собаку в 100 метрах от подъезда и выбрасывать мусор на ближайшей контейнерной площадке.
Напомним, что режим самоизоляции введен из-за риска распространения коронавирусной инфекции в Екатеринбурге в Свердловской области.
В городе закрыты все учреждения культуры, спорта, досуга.
ИСТОЧНИК KP.RU