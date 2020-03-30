2020-03-30T20:40:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Екатеринбурге в период самоизоляции

С 30 марта в Екатеринбурге и Свердловской области действует режим самоизоляции по указу губернатора
Лев ИСТОМИН
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Большая часть горожан работает из домаБольшая часть горожан работает из домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 марта подписал указ о введении режима самоизоляции в Екатеринбурге и регионе, который уже вступил в силу.

Документ предусматривает ряд ограничений, в числе которых – запрет на выход из дома или квартиры, прогулки по городу. Несмотря на то, что большинство сотрудников фирм и учреждений перевели на дистанционную работу, в городе и области много граждан, которые до настоящего времени ходили на работу.

Поэтому жители Екатеринбурга и Свердловской области задаются вполне логичным вопросом: можно ли ходить на работу в период самоизоляции?

Да, но далеко не всем. 30 марта Евгений Куйвашев подписал еще один документ, по которому в регионе продолжают работать 166 предприятий из сфер торговли, промышленности и другие учреждения.

В нерабочую неделю продолжат трудиться продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, коммунальные службы, силовики и представители органов государственной власти. При себе сотрудникам этих контор необходимо имеет паспорт, чтобы не возникло вопросов при проверке документов.

Остальным гражданам разрешено только ходить в ближайший продуктовый магазин, в аптеку, выгуливать собаку в 100 метрах от подъезда и выбрасывать мусор на ближайшей контейнерной площадке.

Напомним, что режим самоизоляции введен из-за риска распространения коронавирусной инфекции в Екатеринбурге в Свердловской области.

В городе закрыты все учреждения культуры, спорта, досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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