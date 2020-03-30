2020-03-30T20:25:44+03:00
Политика

Уральская красавица София Никитчук призвала провести самоизоляцию с пользой

«Мисс Россия-2015» считает, что сейчас идеальное время, чтобы побыть с близкими
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram Софии НикитчукФото: Instagram Софии Никитчук
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Уральская красавица София Никитчук призвала насладиться самоизоляцией. «Мисс Россия-2015» считает, что сейчас идеальное время, чтобы побыть с близкими. Пост о своих размышлениях по этому поводу она опубликовала в Instagram.

- И вот оно... идеальное время! Оно правда прекрасно! Если вы и ваши близкие здоровы, если вы сидите дома и не подвергаете себя опасности!! Осознайте это, посмотрите, что происходит в мире! Если вам до сих пор кажется, что это как всегда «где-то там» и по-любому «пронесёт», то просто помните, что стадию «не восприятия» проходили все, - написала экс-мисс.

София Никитчук призвала всех оставаться дома и углубляться в то, что подарил нам Бог и наши родители: нас самих и нашу личность и душу. Уральская красавица также написала, что сейчас есть возможность вспомнить какие-то радостные моменты и провести время с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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