Можно ли выгуливать животных в Екатеринбурге в период самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T20:19:11+03:00

Собак теперь можно выгуливать только возле дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самоизоляцию ввели в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта 2020 года

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 марта подписал Указ о периоде самоизоляции, который вводится в Екатеринбурге и на Урале с этого дня.

Документ предусматривает несколько важных ограничений, включая нахождение дома по месту жительства, запрет гулять по городу. У владельцев домашних питомцев возникает вопрос: можно ли выгуливать собаку в период самоизоляции? В указе предусмотрена такая возможность. Правда, гулять с питомцем можно на расстоянии 100 метров от дома.

Также у жителей Екатеринбурга и Свердловской области есть возможность ходить в ближайший продуктовый магазин за продуктами питания и предметами первой необходимости, и выносить мусор на ближайшую контейнерную площадку.

Ограничения по передвижению не касаются сотрудников 166 предприятий Свердловской области, которые продолжают работу, сотрудников коммунальных служб, силовиков и представителей власти.

Период самоизоляции связан с опасностью распространения коронавируса в регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU