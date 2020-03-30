Яндекс высчитал индекс самоизоляции жителей Екатеринбурга
Яндекс высчитал индекс самоизоляции жителей Екатеринбурга. Согласно ему большинство жителей столицы Урала сидят дома. Сегодня вечером, по данным Яндекса, индекс самоизоляции екатеринбуржцев составил 3,7. Как рассказали в пресс-службе Яндекса, чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Если показатель ближе к нулю - на улицах много людей, а чем ближе к пяти, тем больше людей саблюдают самоизоляцию. Аналитики получают эти цифры, используя обезличенные данные об использовании приложений Яндекса.
- Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции уже работает для городов с населением более 100 000 человек. Его можно увидеть на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах, - рассказали в Яндексе.
На странице проекта уже сейчас можно посмотреть данные по всем городам России с населением больше миллиона человек. А для Екатеринбурга можно даже посмотреть график по дням.
В Яндексе также отмечают, что статистика использования приложений показывает, что люди стали больше сидеть дома в последние дни. Так, например, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в Яндекс.Эфире, Дзене и на КиноПоиске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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