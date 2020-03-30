30 Март 2020 2020-03-30T20:30:07+03:00

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Яндекс высчитал индекс самоизоляции жителей Екатеринбурга. Согласно ему большинство жителей столицы Урала сидят дома. Сегодня вечером, по данным Яндекса, индекс самоизоляции екатеринбуржцев составил 3,7. Как рассказали в пресс-службе Яндекса, чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Если показатель ближе к нулю - на улицах много людей, а чем ближе к пяти, тем больше людей саблюдают самоизоляцию. Аналитики получают эти цифры, используя обезличенные данные об использовании приложений Яндекса.

- Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции уже работает для городов с населением более 100 000 человек. Его можно увидеть на главной странице Яндекса и на Яндекс.Картах, - рассказали в Яндексе.

На странице проекта уже сейчас можно посмотреть данные по всем городам России с населением больше миллиона человек. А для Екатеринбурга можно даже посмотреть график по дням.

В Яндексе также отмечают, что статистика использования приложений показывает, что люди стали больше сидеть дома в последние дни. Так, например, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в Яндекс.Эфире, Дзене и на КиноПоиске.

ИСТОЧНИК KP.RU