30 Март 2020 2020-03-30T19:32:22+03:00

Тех, кто не сообщает о том, что является вероятным носителем вируса, ищут с сотрудниками полиции

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В Нижнем Тагиле под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 1000 горожан. Все они находятся в режиме самоизоляции. Случаев заражения в городе нет. Об этом на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказал начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Бармин.

Также он отметил, что в Нижнем Тагиле ежедневно пополняются списки граждан вернувшихся из неблагополучных территорий, которых проверяют на коронавирус. Тех, кто не сообщает о том, что вернулся из-за границы и может быть вероятным носителем вируса, ищут с сотрудниками полиции.

-Необходимо, чтобы каждый житель почувствовал свою личную ответственность и эту неделю провел дома, - рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - Каждый должен сделать все возможное, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции на территории города и защитить от заболевания себя и своих близких.

В пресс-службе мэрии также отметили, что для того чтобы напомнить жителям города о необходимости соблюдения карантина, началось оповещение населения через громкоговорители.

ИСТОЧНИК KP.RU