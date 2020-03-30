Мэр Екатеринбурга с помощью графика объяснил екатеринбуржцам почему важно оставаться дома

30 Март 2020 2020-03-30T17:39:05+03:00

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Мэр Екатеринбурга записал видеообращение к горожанам, в котором с помощью графика объяснил екатеринбуржцам почему во время угрозы распространения коронавируса важно оставаться дома. Александр Высокинский нарисовал на доске четыре линии обороны против заболевания и показал, как взаимосвязаны между собой рост заболевания и ограничительные меры.

В видеообращении мэр рассказал, что в первую очередь сейчас нужно оставаться дома - это первая линия обороны от коронавируса. Вторая - административные ограничения, когда вводятся те или иные меры по ограничению передвижений. Третья линия обороны - это закрытие города. И четвертая - это уже режим ЧП.

- Нам очень нужна ваша поддержка, для того чтобы мы прошли этот период в минимальные сроки с минимальными ограничениями, - обратился к горожанам Александр Высокинский. - Выполняя эти требования прямо сейчас, завтра мы спасём жизнь многих людей. Берегите себя, берегите своих близких, берегите своих детей, и тогда мы справимся.

Глава города отметил, что сейчас в Екатеринбурге минимальные значения заболеваемости. Если произойдет рост, то придется вводить дополнительные ограничения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769697" frameborder="0"></iframe> Обращение главы Екатеринбурга Александра Высокинского к горожанам.Видео: официальный портал Администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU