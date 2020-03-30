В Екатеринбурге за день выявили около 30 организаций, продолживших работу не смотря на Указ губернатора

30 Март 2020 2020-03-30T16:57:45+03:00

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Роспотребнадзор Свердловской области в выходные проверял, как соблюдаются меры по борьбе с коронавирусом. Проверяющие только за субботу выявили около 30 организаций, продолживших работу не смотря на Указ губернатора. Ранее мы писали, что в Екатеринбурге не смотря на запреты, продолжает работать сеть строительных магазинов «Леруа Мерлен». Их магазины работали, как в субботу 28 марта, так и в воскресенье 29-ого. В итоге туда нагрянули сотрудники Роспотребнадзора, которые опечатали вход в торговый зал и оставили три кассы, перед которыми выставлен товар первой необходимости.

- Губернатор поручил обеспечить четкий контроль соблюдения всех введенных ограничений, - рассказали в департаменте информационной политики. - Меры будут приняты по каждому случаю нарушений.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, организациям нарушившим Указ губернатора о закрытии на время нерабочей недели грозит временный запрет деятельности. Что касается должностных лиц, то к ним принимаются более жесткие меры – дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU