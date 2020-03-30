2020-03-30T15:53:10+03:00
Общество

Работа МФЦ в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта по 5 апреля: как записаться на прием

В многофункциональных центрах работает режим предварительной записи
Лев ИСТОМИН
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Прием ведется по предварительной записиПрием ведется по предварительной записиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Филиалы многофункциональных центров (МФЦ) в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области принимают посетителей по предварительной записи. Эта мера позволяет минимизировать риск распространения коронавируса.

Для подачи документов или получения готовых бумаг в офисах «Мои документы», нужно записаться заранее через сайт mfc66.ru, а также мобильное приложение или по телефонам контактного центра 8 800 700 00 04, а также по городскому телефону в Екатеринбурге 273 00 08. Чтобы попасть в помещение МВЦ, нужно воспользоваться звонком на двери.

Предварительная запись работает в Билимбае, Новоуткинске, Большом Истоке, Щелкуне и Бабровском.

Сейчас филиалы МФЦ работают в пятидневном режиме: вторник, среда, пятница и субботас 9 до 18 часов. Четверг – с 11 до 20 часов. Понедельник и воскресенье – выходные.

Прием документов производится в течение 1 часа, а выдача – за 15 минут.

Напомним, что вне очереди, как и всегда, обслуживаются льготники. Также в приоритете – прием дополнительных документов по услугам Росреестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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