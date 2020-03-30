2020-03-30T15:05:03+03:00
Происшествия

Уральца за повторную пьяную езду отправили в тюрьму

Ему назначили восемь месяцев колонии строгого режима
Мария Трапезникова
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Уральца за повторную пьяную езду отправили в тюрьмуУральца за повторную пьяную езду отправили в тюрьмуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тавде, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в повторном пьяном вождении. Его поймали в середине января этого года сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Тавдинский». От прохождения медосвидетельствования он отказался.

- При этом 12 августа его уже судили за аналогичное преступление. Должных выводов для себя он не сделал и на путь исправления не встал, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, Тавдинский суд ужесточил ему наказание и отправил на 8 месяцев в колонию строгого режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на три года.

Мы, кстати, сегодня писали, что только за минувшие выходные на свердловских трассах было поймано 168 водителей, севших за руль пьяными. А с начала года число таких нарушителей выросло до трех тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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