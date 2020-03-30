Новости распространения коронавируса в России 30 марта 2020 года: количество заболевших выросло до 1836

30 Март 2020 2020-03-30T15:03:26+03:00

На 30 марта 2020 года количество заболевших коронавирусом в России достигло 1836 человек

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По официальным данным на 30 марта 2020 года количество заболевших коронавирусом в России выросло на 302 человека и достигло отметки в 1836 граждан РФ. Известно о девяти погибших.

Большая часть людей с COVID-2019 – в Москве, где за последние сутки диагноз подтвердился с 212 человек. Именно поэтому руководство Москвы и Московской области приняло решение ужесточить ограничительные меры по перемещению людей. Теперь москвичи не могут покинуть свои дома и квартиры без уважительной причины, пишет издание «Комсомольская правда».

Разрешено ходить на работу, кому это необходимо, в ближайший продуктовый магазин, выгулять собаку в радиусе 100 метров от подъезда. Иначе придется давать объяснения полиции.

На втором месте печального рейтинга по заболевшим – Республика Коми, где за сутки зафиксировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число пациентов с диагнозом достигло 66 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU